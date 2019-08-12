Firuze'nin hikayesini anlatacak

Yeni sezonda yapım şirketlerinin birbirinden iddialı projeleri gün yüzüne çıkmaya başlarken AY Yapım’dan beklenen haber geldi. En son Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Cesur ve Güzel' adlı dizide rol alan Tuba Büyüküstün, yeni sezonda ekranda olacak. 2020’de yayımlanacak olan Netflix’in mini belgeselinin çekimlerini tamamlayan Büyüküstün, ‘Firuze’ adlı dizinin başrol oyuncusu oldu. Bir süredir içine sinen bir projede yer almak istediğini söyleyen Büyüküstün’ün kalbini senaristliğini Hilal Saral’ın yaptığı 'Firuze’ adlı dizi çaldı. Yapım, bir kadının zorlu yaşam öyküsünü etkili bir dille seyircisine anlatacak. Büyüküstün’ün partneri için ise Kenan İmirzalıoğlu düşünülüyor.