Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!
Önceki akşam 'Rise of Empires: Ottoman'ın galasından çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu Tuba Büyüküstün, pek çok ünlünün korkulu rüyası olan sokak satıcılarından nasibini aldı. Oyuncu, Asmalımescit’te aracına binmeye çalışan satıcılar yüzünden büyük korku yaşadı.
İstanbul gecelerinde terör estiren sokak satıcılarının hedefinde önceki akşam Tuba Büyüküstün vardı. Güzel oyuncu, Pera Müzesi'ndeki gala çıkışında aracına binerken sokak satıcılarının tacizine uğradı.
İki sokak satıcısı, para istedikleri oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ikili, araca binmeye çalıştı.Kısa süreli korku atlatan Tuba Büyüküstün'ün imdadına korumaları yetişti.
Takvim'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun korumaları, araca binmeye çalışan sokak satıcılarını uzaklaştırdı...
Eğlenceli başlayan gecesi yaşadığı korku dolu anlarla biten güzel oyuncu, olay sonrası şoförüne "Gaza bas" talimatı vererek gözden kayboldu.