Tuba Büyüküstün'ün afrika örgüsü dikkat çekti
Oyuncu Tuba Büyüküstün, bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum'a ailesinin yanına gitti. Büyüküstün'ün Afrika örgüsü yaptırdığı saçları dikkatlerden kaçmadı.
Son olarak Netflix'in Ottoman Rising belgeselinde Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün, bayram tatilini geçirmek üzere Bodrum’daki ailesinin yanına gitti. Büyüküstün, önceki gün Gölköy sahilinde görüntülendi.
YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Kızları Maya ve Toprak ile iskelede yürürken objektife takılan Büyüküstün’ün Afrika örgüsü yaptırdığı saçları dikkat çekti.