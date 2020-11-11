11 Kasım 2020 Çarşamba 15:05 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün'ün 9 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi!
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından ya toplumsal konularla ilgili paylaşımlar yapıyor ya da nostalji içerikli eski fotoğraflarını takipçileri ile paylaşıyor. Tuba Büyüküstün'ün son paylaşımı herkesi eskiye götürdü. Büyüküstün'ün 9 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi...
Yer aldığı dizilerden fotoğraflar yayınlayarak geçmişteki rollerini hayranlarına bir kez daha hatırlatan Tuba Büyüküstün, bir süredir nostalji amaçlı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu bu sefer de takipçilerini 2011 yılına götürdü. Tuba Büyüküstün'ün 9 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi.
Vogue dergisi için 2011 yılında özel pozlar veren Tuba Büyüküstün, bu fotoğraflardan birisini yayınladı. O dönem farklı bir imajı bulunan oyuncu, yine hayranlarından binlerce beğeni aldı. İltifatların da ardı arkası kesilmedi.
Son dönemde kısa saçı tercih eden oyuncu bundan 9 yıl önce uzun ve alımlı saçlarıyla çok daha farklı görünüyordu.
İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı;
#2011 #vogue