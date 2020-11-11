Yer aldığı dizilerden fotoğraflar yayınlayarak geçmişteki rollerini hayranlarına bir kez daha hatırlatan Tuba Büyüküstün, bir süredir nostalji amaçlı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu bu sefer de takipçilerini 2011 yılına götürdü. Tuba Büyüküstün'ün 9 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi.

Vogue dergisi için 2011 yılında özel pozlar veren Tuba Büyüküstün, bu fotoğraflardan birisini yayınladı. O dönem farklı bir imajı bulunan oyuncu, yine hayranlarından binlerce beğeni aldı. İltifatların da ardı arkası kesilmedi.

Son dönemde kısa saçı tercih eden oyuncu bundan 9 yıl önce uzun ve alımlı saçlarıyla çok daha farklı görünüyordu.

İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı;

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