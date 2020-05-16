Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tuba Büyüküstün'den olay paylaşım! Eski eşi Onur Saylak'a gönderme mi yaptı?

Tuba Büyüküstün'den olay paylaşım! Eski eşi Onur Saylak'a gönderme mi yaptı?

Tuba Büyüküstün'den olay paylaşım! Eski eşi Onur Saylak'a gönderme mi yaptı"

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, 2011 yılında 'Gönülçelen' dizisinin setinde tanışmış ve dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.

Çift, 2017 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Tuba Büyüküstün işletmeci Umut Evirgen ile, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

Dün Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Haberlerin ardından Tuba Büyüküstün Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü. Büyüküstün'ün bu paylaşımı eski eşine gönderme olarak yorumlandı.


Yavru köpekle anne köpeğin kavuşma anı duygusal görüntülere sahne oldu...

Yavru köpekle anne köpeğin kavuşma anı duygusal görüntülere sahne oldu...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en sıra dışı ölümleri

15 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı