Tuba Büyüküstün'den olay paylaşım! Eski eşi Onur Saylak'a gönderme mi yaptı?
Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, 2011 yılında 'Gönülçelen' dizisinin setinde tanışmış ve dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.
Çift, 2017 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Tuba Büyüküstün işletmeci Umut Evirgen ile, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.
ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR
Dün Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Haberlerin ardından Tuba Büyüküstün Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.
GÖNDERME Mİ YAPTI?
Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü. Büyüküstün'ün bu paylaşımı eski eşine gönderme olarak yorumlandı.