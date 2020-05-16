Tuba Büyüküstün'den olay paylaşım! Eski eşi Onur Saylak'a gönderme mi yaptı?

Çift, 2017 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Tuba Büyüküstün işletmeci Umut Evirgen ile, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

ONUR SAYLAK ÜÇÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

Dün Onur Saylak'ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Haberlerin ardından Tuba Büyüküstün Instagram sayfasında kızları ile videosunu paylaştı.

GÖNDERME Mİ YAPTI?

Tuba Büyüküstün videonun altına "En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım... Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken... " notunu düştü. Büyüküstün'ün bu paylaşımı eski eşine gönderme olarak yorumlandı.