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11 Ekim 2020 Pazar 23:11 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün'den kız çocuklarına destek

Tuba Büyüküstün'den kız çocuklarına destek

UNICEF'in iyilik elçisi Tuba Büyüküstün, Dünya Kız Çocukları Günü'nde destek istedi.

UNICEF'in iyilik elçisi Tuba Büyüküstün, “Herkes için daha eşit bir dünya yaratabiliriz” diyen oyuncu, sanal âlemde “Kız çocuklarının sesi olabiliriz” diyerek çağrıda bulundu: “Kızlar dünyanın her yerinde dünyayı değiştirmeye devam ediyor! Kızlar korunma haklarını istiyor. Kızlar erken yaşta evliliğe, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, eğitime erişimdeki eşitsizliğe, kadına ve kız çocuğuna karşı şiddete, iklim değişikliğine karşı savaşıyor. Ve durmayacaklar.”

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