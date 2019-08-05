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  3. Tuba Büyüküstün'den ilk görüntü! İşte Mara Hatun

Tuba Büyüküstün'den ilk görüntü! İşte Mara Hatun

Tuba Büyüküstün'den ilk görüntü! İşte Mara Hatun

Ottoman Rising adlı mini belgeselde Mara Hatun’u oynayan Tuba Büyüküstün’ün setten ilk görüntüsü ortaya çıktı. 

Netflix'te yayınlanacak olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemini konu alan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde bitti. 6 bölümlük projede Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Tuba Büyüküstün’ün setten ilk görüntüsü de ortaya çıktı. Çekimleri İstanbul’da kurulan dev bir platoda gerçekleşen dizide Büyüküstün’ün Mara Hatun için o dönemi anlatan kıyafet ve aksesuvarla kamera karşısına geçti. Büyüküstün, dizideki rolü için "Karakterden zor ayrıldım. Aynaya bakıp, ‘Bu kadını son kez görüyorum’ dedim" sözlerini kullandı. Projenin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Damla Sönmez, Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.  

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