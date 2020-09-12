  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Tuba Büyüküstün'den aşk haberlerine manidar yanıt: Artık aşk yok!
12 Eylül 2020 Cumartesi 15:27 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün'den aşk haberlerine manidar yanıt: Artık aşk yok!

Tuba Büyüküstün'den aşk haberlerine manidar yanıt: Artık aşk yok!

Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşip yorumlaşmaya başlaması aşk dedikodularına yol açmıştı. Haberlerin ardından Büyüküstün'den açıklama niteliğinde bir paylaşım geldi.

Umut Evirgen'le uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren oyuncu Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı. Geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün bu hamleleri sosyal medyada kafaları karıştırdı.

'ARTIK AŞK YOK'

Haberlerin magazin basınına yansımasının ardından Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Büyüküstün, iddialara cevap niteliğinde Teoman'ın "Güzel bir gün" şarkısının şu sözlerini paylaştı:

"Suç yok suçlu yok

Hayat böyle anladım

Aşk yok artık yok

Ama zamanla alıştım..."

<p>Savunma Sanayi Başkanı Demir, twitterdan yaptığı paylaşımda minyatür bombanın atışlı testlerinin

Savunma Sanayi Başkanı paylaştı: Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Milli Savunma Bakanı Akar, Kardak kahramanları ile bir araya geldi

Adana'daki kuyumcu soygununun zanlılarını ayakkabının rengi ele verdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.