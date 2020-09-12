Tuba Büyüküstün'den aşk haberlerine manidar yanıt: Artık aşk yok!

Umut Evirgen'le uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren oyuncu Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı. Geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün bu hamleleri sosyal medyada kafaları karıştırdı.

'ARTIK AŞK YOK'

Haberlerin magazin basınına yansımasının ardından Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Büyüküstün, iddialara cevap niteliğinde Teoman'ın "Güzel bir gün" şarkısının şu sözlerini paylaştı:

"Suç yok suçlu yok

Hayat böyle anladım

Aşk yok artık yok

Ama zamanla alıştım..."