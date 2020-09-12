12 Eylül 2020 Cumartesi 15:27 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün'den aşk haberlerine manidar yanıt: Artık aşk yok!
Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün, eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşip yorumlaşmaya başlaması aşk dedikodularına yol açmıştı. Haberlerin ardından Büyüküstün'den açıklama niteliğinde bir paylaşım geldi.
Umut Evirgen'le uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren oyuncu Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı. Geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün bu hamleleri sosyal medyada kafaları karıştırdı.
'ARTIK AŞK YOK'
Haberlerin magazin basınına yansımasının ardından Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Büyüküstün, iddialara cevap niteliğinde Teoman'ın "Güzel bir gün" şarkısının şu sözlerini paylaştı:
"Suç yok suçlu yok
Hayat böyle anladım
Aşk yok artık yok
Ama zamanla alıştım..."