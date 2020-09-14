Tuba Büyüküstün'den Ali Güneş açıklaması

İkili arasında çıkan aşk iddialarının ardından Tuba Büyüküstün'den açıklama geldi. Büyüküstün, “Hepimiz aşkı seviyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama bir ilişki birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü...” ifadelerini kullandı.

'ARTIK AŞK YOK'

Öte yandan oyuncu, haberlerin magazin basınına yansımasının ardından iddialara cevap niteliğinde Teoman'ın "Güzel bir gün" şarkısının şu sözlerini de paylaşmıştı:

"Suç yok suçlu yok

Hayat böyle anladım

Aşk yok artık yok

Ama zamanla alıştım..."