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  3. Tuba Büyüküstün'den 8 tavsiye

Tuba Büyüküstün'den 8 tavsiye

Tuba Büyüküstün'den 8 tavsiye

UNICEF Türkiye İyi Niyet elçisi Tuba Büyüküstün, korona virüsünü çocuklarımıza nasıl anlatmamız konusunu sosyal medya hesabından bir videoyla anlattı.

UNICEF Türkiye İyi Niyet elçisi Tuba Büyüküstün, korona virüsünü çocuklarımıza nasıl anlatmamız konusunu sosyal medya hesabından bir videoyla anlattı. UNICEF’in bu süreçle ilgili 8 tavsiyesini takipçileriyle paylaşan Büyüküstün “Açık sorular sorun ve dinleyin. Dürüst olun. Ve gerçeği anlayabilecekleri bir yaklaşımla anlatın. Kendilerini ve arkadaşlarını nasıl koruyacaklarını gösterin. Güven Duygusu yaratın. Damgalanma ya da damgalama var mı diye kontrol edin. İyilik yapan insanları anlatın. Kendinize de dikkat edin” dedi.


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