02 Haziran 2020 Salı 01:16 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in barışmaları an meselesi
Karantina döneminde 3 yıllık ilişkilerini bitiren oyuncu oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen cephesinde yeni gelişme yaşandı.
Ayrılığın ardından sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bırakmayan çifti barıştırmak için yakın arkadaşları devreye girdi. Çiftin hatırı sayılır ortak dostlarının her iki tarafla geçen görüşmelerin ardından “Şu an konuşmasalar bile her an barışabilirler” dediği öğrenildi.