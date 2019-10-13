Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen hedef büyüttü! Şimdi de...

Büyük emeklerle açıp popüler hale getirdikleri mekanın başarısından hayli memnun olan ünlü çift, gözlerini Paris'e dikti.Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'dan sonra Avrupa'da da mekan açmayı planlayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, güzel oyuncunun evlerinin de bulunduğu Paris'te dükkan arayışına başladı.Çiftin Avrupa'da mekan açmayı planladığı ikinci şehir ise Londra.