Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen hedef büyüttü! Şimdi de...
Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen, aşklarını ticarete taşımış ve Levent'te bir mekan açmıştı. Şimdi ise çiftin hedef büyüttüğü ve gözünü Paris'e diktiği öne sürüldü.
Büyük emeklerle açıp popüler hale getirdikleri mekanın başarısından hayli memnun olan ünlü çift, gözlerini Paris'e dikti.Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'dan sonra Avrupa'da da mekan açmayı planlayan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, güzel oyuncunun evlerinin de bulunduğu Paris'te dükkan arayışına başladı.Çiftin Avrupa'da mekan açmayı planladığı ikinci şehir ise Londra.