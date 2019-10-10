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  3. Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen aşka geldi!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen aşka geldi!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen aşka geldi!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı Umut Evirgen, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 6 yıllık evliliğini 2 yıl önce sonlandıran Tuba Büyüküstün, yaklaşık 1,5 yıldır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Mutluluklarını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen çiftten Umut Evirgen, sevgilisi ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Evirgen'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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