Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen ortaya çıktı
Son olarak ‘Ottoman Rising' adlı dizisiyle dijitalde boy gösteren oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün sevgilisi Umut Evirgen ve yakın arkadaşları Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu ile birlikte Suadiye'deydi.
Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen Büyüküstün, uzun zamandır neden ortada görünmediğini açıkladı. ‘Ottoman Rising’in çekimleri nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca sette olan oyuncu, zamanını çocuklarına ayırdığını söyledi. Büyüküstün, “Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum ve onlarla geçiriyorum” dedi. (RECEP ASLAN)