Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen ortaya çıktı

Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen Büyüküstün, uzun zamandır neden ortada görünmediğini açıkladı. ‘Ottoman Rising’in çekimleri nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca sette olan oyuncu, zamanını çocuklarına ayırdığını söyledi. Büyüküstün, “Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum ve onlarla geçiriyorum” dedi. (RECEP ASLAN)