Tuba Büyüküstün ve Beren Saat reddetti, Fahriye Evcen kabul etti!

Ortadoğu'da ses getirmek isteyen bir lens firması, reklam yüzü için Tuba Büyüküstün'e 2 milyon lira teklif etti. Büyüküstün teklifi geri çevirince, firma rotasını Beren Saat'e çevirdi.

O DA REDDETTİ

Saat'e 1 milyon lira teklif eden firmaya Beren Saat'in yanıtı da olumsuz oldu. Markan son umut olarak Fahriye Evcen'in kapısını çaldı.

FAHRİYE EVCEN'DEN OLUMLU YANIT

Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in kabul etmediği teklifi Fahriye Evcen 750 bin TL karşılığında kabul etti. Böyle firma, Evcen ile el sıkıştı.