13 Aralık 2020 Pazar 22:30 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün Ünlü psikiyatrın projesine 'evet' dedi
En son Netflix için İstanbul'un fethini anlatan ‘Rise Of Empires Ottoman' isimli mini dizide rol alan Tuba Büyüküstün, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ’un ardından Büyüküstün de, ‘Doğduğun Ev Kaderindir, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’ dizisinin yapımcısı OGM Pictures ile anlaştı. Büyüküstün, ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak olan yeni bir dizide başrol oynayacak.