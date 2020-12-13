Tuba Büyüküstün Ünlü psikiyatrın projesine 'evet' dedi

Kıvanç Tatlıtuğ’un ardından Büyüküstün de, ‘Doğduğun Ev Kaderindir, ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Kırmızı Oda’ dizisinin yapımcısı OGM Pictures ile anlaştı. Büyüküstün, ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak olan yeni bir dizide başrol oynayacak.