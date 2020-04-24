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Tuba Büyüküstün: Ülkemde yaşamak gibisi yok

Tuba Büyüküstün: Ülkemde yaşamak gibisi yok

Sık sık yurtdışında çıkan Tuba Büyüküstün, pandemi döneminde Türkiye'nin öncü bir rol üstlendiğini söyleyerek “Ülkem gibisi yok” dedi.

Tuba Büyüküstün, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle ilgili diğer ülkelerin neler yaşadığını öğrenmek için ‘Göçmen Kadınlar’ adlı platformdaki kadınlarla bir araya geldi. Youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında oyuncu, pandemi döneminde Türkiye’nin öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

AVRUPA’DA HER ŞEY PAHALI

“Türkiye’de büyük bir lüks içinde yaşıyoruz” diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Vatanım gibisi yok. Her şey o kadar çok basitti. Kapın mı bozuldu. Ara tamirciyi iki dakika sonra gelsin. Yani her zaman ulaşabileceğin biri var. Avrupa’da ise her şey çok pahalı. Bir ışığın bozuldu mu üç gün sonra adam buluyorsun.”


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