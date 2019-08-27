Tuba Büyüküstün Paris'ten satın aldığı eve ne kadar ödedi?

Sevgilisi Umut Evirgen ile sık sık Paris'e yolculuk eden ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, çok sevdiği şehirde uzun süredir aradığı evi St. Germain semtinde bulmuştu. Sosyal yaşamı ve sanat hayatı hareketli olduğu için bu bölgeyi tercih ettiği öğrenilen Büyüküstün'ün, ev için ödediği tutar ortaya çıktı.

7 MİLYON TL ÖDEDİ

'Gel Konuşalım' adlı programın iddiasına göre Tuba Büyüküstün, satın aldığı daireye 7 milyon TL ödedi. Ayrıca ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda da Paris'i çok sevdiğini dile getirmişti.