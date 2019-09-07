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  3. Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Umut Evirgen ile arasında kriz mi var?

Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Umut Evirgen ile arasında kriz mi var?

Tuba Büyüküstün ilk kez konuştu! Umut Evirgen ile arasında kriz mi var"

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün ikizleri Maya ve Toprak'la beraber Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Büyüküstün, geçen ay işletmecisi olduğu gece kulübünde bir iş insanının burnunu kırarak Paris'e kaçtığı iddia edilen sevgilisi Umut Evirgen hakkındaki soruları yanıtladı.

Önceki gün Nişantaşı’nda ikizleri Maya ve Toprak’la beraber objektiflere yansıyan Tuba Büyüküstün, son dönemde yaşandığı iddia edilen olaylar hakkında doğru adresin kendisinin olmadığını söyledi.

"PARİS'TE DEĞİLDİM"

Milliyet'in haberine göre kızlarını göstererek “Lütfen onların yanında bunları konuşmayalım, rica ediyorum” diyen Büyüküstün, Umut Evirgen’in yurtdışına kaçtığı iddiasına ilişkin, "Arkadaşlar ben yakın zamanda Paris’te falan değildim. Bu soruların adresi, muhatabı ben değilim. Bunları avukatlara sorun. Ben bir şey diyemem” ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR"

Olay sonrası ilişkilerinin bitme noktasına geldiği iddialarının hatırlatılması üzerine ise Büyüküstün, “Öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey" dedi. "Lütfen çocukların yanında beni daha fazla zorlamayın" diyen 37 yaşındaki oyuncu, hızla kızlarının yanına gitti.

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