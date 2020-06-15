Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in ayrılığının sebebi Defne Samyeli mi?

Önceki gün annesini Nişantaşı’nda doktora getiren Samyeli, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sahnesinin iptal olduğunu söyledi. Henüz konser çalışmalarının netleşmediğini belirten Samyeli, “Pandemi sonrası neler yaparız diye yaz durumuna hazırlanıyoruz. Çalışabilecek miyiz yoksa hiç mi çalışmayacağız göreceğiz” dedi.

'ÇOK AYIP'

Samyeli, “Tuğba Büyüküstün’ün Umut Evirgen’den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise sinirlendi. Samyeli, “Gündem değişti. Sizin gündeminiz değişmedi. Benimle ilgili sorular soracaksanız devam edelim konuşmaya. Başka insanları soracaksanız anlaşma bozulur. Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum.” dedi.