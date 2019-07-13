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  3. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen uçakta kavga etti!

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen uçakta kavga etti!

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen uçakta kavga etti!

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen ilişkisinde kriz çıktı. Uçakta yaşanan tartışmada Büyüküstün’ün "Bıktım senden, yeter artık" dediği iddia edildi.

Yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen’in uçakta kavga ettikleri iddia edildi. Son dönemde birlikte görüntü vermeyen ikilinin ayrılık aşamasına geldiği öne sürüldü. Daha önce Evirgen, ‘Tuba’nın istekleri bir türlü bitmiyor’ diyerek yakın çevresine dert yanmış, ilişkilerinde kriz yaşadıklarını gözler önüne sermişti. Lost Secret sitesinin haberine göre; ikili bilinmeyen bir sebeple uçakta büyük bir tartışma yaşadı. Çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden seslerini yükselten ikiliden Büyüküstün’ün tartışma esnasında "Bıktım senden, yeter artık" dediği öğrenildi.

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