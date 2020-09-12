12 Eylül 2020 Cumartesi 10:18 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün ile Ali Güneş arasında sürpriz takipleşme
Umut Evirgen'le uzun süreli ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona eren oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki gün Instagram'da eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşip yorumlaşmaya başladı.
Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Milliyet'in haberine göre; Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı. Geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.
YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU
Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.
Ali Güneş, geçtiğimiz yıl aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Güneş, futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Freiburg ve Bucaspor gibi takımlarda top koşturmuştu.