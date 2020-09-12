Tuba Büyüküstün ile Ali Güneş arasında sürpriz takipleşme

Tuba Büyüküstün, Ali Güneş'i takip etmeye başladı. Milliyet'in haberine göre; Güneş de karşı hamle olarak güzel oyuncunun önceki gün köpeğiyle paylaşımına yorum yazdı. Geçtiğimiz yıl futbol kariyerine nokta koyan Ali Güneş ile Büyüküstün'ün nereden tanıştığı merak edildi.

YAKIŞIKLI KORSAN YORUMU

Ali Güneş, güzel oyuncunun köpeğiyle Instagram'da yaptığı paylaşımına "Yakışıklı korsan" diye yorum yaptı.

Ali Güneş, geçtiğimiz yıl aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Güneş, futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Freiburg ve Bucaspor gibi takımlarda top koşturmuştu.