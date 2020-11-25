Tuba Büyüküstün gönlünü kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı!

Yılın bomba aşk haberi magazin gündemine son dakika düştü. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün gönlünü yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'a kaptırdı. Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikili, basından uzak kalmak için de Bağdat Caddesi'nde buluşuyor. İlişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almamış.

AŞKIN GİZLİ KALMASINI İSTİYOR

Tuba Büyüküstün bir süre önce işletmeci Umut Evirgen'den ayrılmıştı. 29 yaşındaki Daymaz, bugüne kadar Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu, Melisa Döngel ve Simay Barlas'la aşk yaşadı.

Güzel oyuncunun, Ekin Mert Daymaz'la aşkının gizli kalması için büyük çaba sarf ettiği söyleniyor..