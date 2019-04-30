Tuba Büyüküstün fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı

Makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına Tuba Büyüküstün de katıldı. Güzel oyuncunun bu fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı. Büyüküstün'ün hayranları fotoğrafın altına yorumlar atarak, "Ekranlara dön artık" diye çağrıda bulundu

İŞTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR

* Türkiye'nin en güzel kadını ayrıca çok da kaliteli bir kişilik

* Çok güzelsin çok..Ekranlarda görmek istiyoruz artık

* Neden bu kadar güzelim diye soruyor mudur acaba?

* Yüzün en güzel manzara

* Doğal bir güzellik @tubabustun.official benzemek istediğim tek kadın

* Tuba'nın sabah sürprizi bize seni görerek güne başlamak çok güzel seni seviyoruz

* Doğal .. masum .. çok asill.. çok güzell

* Neden çok güzel sen yaaaa

* Çok güzelsiniz yakından çok daha güzelsiniz



