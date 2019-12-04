Tuba Büyüküstün ekranlara geri dönüyor! Tuba Büyüküstün hangi projede yer alacak?

Son olarak Cesur ve Güzel dizisiyle televizyonda boy gösteren Tuba Büyüküstün, OG Yapım şirketinin Netflix’e çekeceği bir dizi için anlaşmaya vardı. Milliyet'in haberine göre; Büyüküstün, Netflix’te yayınlanacak Camdaki Kız romanının dizi uyarlamasıyla kamera karşısına geçecek.

Çok satan kitaplar arasında olan Camdaki Kız romanı yazar ve psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Budayıcıoğlu'nun daha önceki Hayata Dön romanı ise İstanbullu Gelin dizisine uyarlanmıştı.