Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7468
  • 6,3649
  • 272.547
  • 107081
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tuba Büyüküstün ekranlara geri dönüyor! Tuba Büyüküstün hangi projede yer alacak?

Tuba Büyüküstün ekranlara geri dönüyor! Tuba Büyüküstün hangi projede yer alacak?

Tuba Büyüküstün ekranlara geri dönüyor! Tuba Büyüküstün hangi projede yer alacak"

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Tuba Büyüküstün, Netflix’in yeni projesi olan 'Camdaki Kız' romanının dizi uyarlamasıyla geri dönecek.

Son olarak Cesur ve Güzel dizisiyle televizyonda boy gösteren Tuba Büyüküstün, OG Yapım şirketinin Netflix’e çekeceği bir dizi için anlaşmaya vardı. Milliyet'in haberine göre; Büyüküstün, Netflix’te yayınlanacak Camdaki Kız romanının dizi uyarlamasıyla kamera karşısına geçecek.

Çok satan kitaplar arasında olan Camdaki Kız romanı yazar ve psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Budayıcıoğlu'nun daha önceki Hayata Dön romanı ise İstanbullu Gelin dizisine uyarlanmıştı.


Can Yaman'ın yeni dizisi iptal edildi! İtalya'da sunuculuk yapacak
'Onu her haliyle çok seviyorum'
Tolga Sarıtaş'tan büyük başarı! Emmy'de final jürisi oldu
Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu
Aldatma iddialarına Guido Senia'dan çirkin yanıt!
<p>Alınan bilgiye göre, rögar ilaçlaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Velibaba Mah

Pendik´te Kanalizasyonda Mühimmat Bulundu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu