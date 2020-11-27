Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşıyor mu? Açıklama geldi

Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün, geçen günlerde kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, iddiaları yalanladı. 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün, yayınladığı gönderide şunları söyledi:

"Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım."

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.