06 Aralık 2020 Pazar 00:38 | Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün de bu sezon tatilde
Geçen sene ‘Osmanlı Yükseliyor' adlı mini belgeselde rol alan Tuba Büyüküstün, yine dijitalde kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Sevenleri tarafından yeni projesi merakla beklenen oyuncu, internette yayımlanacak bir dizi için teklif aldı. Televizyon dizilerinin set şartları nedeniyle dijitale yönelenen Büyüküstün’ün yeni gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yapım şirketiyle masaya oturan oyuncunun imza atmak için senaryonun son halini beklediği öğrenildi.