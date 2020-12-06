Tuba Büyüküstün de bu sezon tatilde

Sevenleri tarafından yeni projesi merakla beklenen oyuncu, internette yayımlanacak bir dizi için teklif aldı. Televizyon dizilerinin set şartları nedeniyle dijitale yönelenen Büyüküstün’ün yeni gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yapım şirketiyle masaya oturan oyuncunun imza atmak için senaryonun son halini beklediği öğrenildi.