11 Eylül 2020 Cuma 11:14 | Son Güncelleme:
Tuan Tunalı'dan Rus sevgilisine evlilik teklifi! Gözyaşlarını tutamadı
Meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir aşk yaşadığı Rus sevgilisi Yana Mazanova'ya Tataristan-Kazan'da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti.
Ünlü oyuncu sevgilisinin 'Evet' yanıtının ardından göz yaşlarına hakim olamadı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan Hazal Filiz Küçükköse ile Tuan Tunalı dizi setinde tanışıp 7 yıl önce evlenmişti. Çift, 2018 yılının nisan ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çift, atışmalarıyla sık sık magazin gündemine gelmişti. Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan Küçükkköse, "Miladı doldu, son kullanma kullanma tarihi geçti. O yüzden konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" demişti.