Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir? Transformers 5: Son Şövalye oyuncuları kimlerdir?
Transformers 5: Son Şövalye filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Saat 20.00'da yayınlanacak olan film, 2017 yılında vizyona girmişti. Transformer 5: Son Şövalye filminin yönetmen koltuğun ise Michael Bay oturuyor.
Transformers 5: Son Şövalye filmi bu akşam saat 20.00'da ATV'de yayınlanacak. Film ilk kez 23 Haziran 2017 tarihinde vizyona girmişti. Transformers 5: Son Şövalye filminin yönetmenliğini Michael Bay üstlenirken, filmin müziklerini ise Steve Jablonsky ile Luke Richards besteliyor.
TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE KONUSU NEDİR?
Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; bir İngiliz lordu (Sör Anthony Hopkins) ve bir Oxford profesöründen (Laura Haddock) oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye’de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki...
TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Mark Wahlberg rolü Cade Yeager.
- Stanley Tucci rolü Merlin
- Isabela Moner rolü Izabella
- Josh Duhamel rolü William Lennox.
- John Turturro rolü Seymour Simmons.
- Santiago Cabrera rolü Santos
- Laura Haddock rolü Vivian Wembley
- Anthony Hopkins rolü Sir Edmund Burton
- Liam Garrigan rolü Kral Arthur
- Jerrod Carmichael rolü Jimmy