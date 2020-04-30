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  3. Tom Hanks plazma bağışında bulundu

Tom Hanks plazma bağışında bulundu

Tom Hanks plazma bağışında bulundu

Ünlü aktör Tom Hanks'in koronavirüs tedavisi sona erdi. Hanks, tedavi sonrası plazmasını bağışladı ve sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Eşi Rita Wilson ile mart ayında corona virüse yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından iyileşen Tom Hanks, plazma bağışçısı oldu.

Ünlü oyuncu bağış yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, plazma torbasının gösterdi ve “İşte geçen haftanın plazma torbası. Böyle bir torba! Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” dedi.

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, çift olarak corona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışı gönüllüsü olduklarını açıkladı ve “Corona virüsü ile mücadele için ne yapabileceğimizi düşündük ve plazma bağışında karar kıldık” ifadelerini kullandı.


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