Tom Cruise açtı ağzını yumdu gözünü! Küfür ettiği ses kayıtları ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Tom Cruise basına sızdırılan ses kayıtları ile gündeme bomba gibi düştü. 58 yaşındaki ABD’li aktör Mission: Impoissible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filmi çekimleri sırasında çileden çıktı. Tüm film ekibi için kendi cebinden gemi kiralayan ve maskeli dolaşmayı ihmal etmeyen Cruise, film ekibinin kuralları ihmal etmesinin üzerine kontrolünü kaybetti.



Tom Cruise’un basına sızdırılan ses kayıtlarında set ekibine büyük tepki gösterdiği, azarladığı ve küfürler ettiği dikkatlerden kaçmadı. Cruise: “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” diyerek tüm ekibi azarladı.

The Sun gazetesi, bilgisayar ekranı karşısında sosyal mesafeyi korumadan duran iki ekip üyesini azarlayan Cruise için “küplere bindi” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, “Bizim sayemizde Hollywood film çekimlerine geri döndü. Binlerce iş yaratıyoruz” diyerek küfür etti.

"DEFOLUP GİDERSİNİZ!"

Cruise, “İşte bu kadar. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu lanet filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem defolup gidersiniz!” diye de ekledi.