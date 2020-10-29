29 Ekim 2020 Perşembe 17:28 | Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman'lı Şeref Sözü dizisinin fişi çekildi! Final tarihi belli oldu
Çatı Katı Aşk ve Öğretmen dizilerinin ardından bir yeni proje daha ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Tolgahan Sayışman'ın başrol oynadığı "Şeref Sözü" dizisinin, 4. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.
Koronavirüs nedeniyle verilen uzun aranın ardından ekrana dönen dizilerde yaprak dökümü devam ediyor. Tv100'ün haberine göre; Çatı Katı Aşk ve Öğretmen dizisinin final yapacağının duyurulmasının ardından bu kez de Show TV'de yayınlanan ve başrolünde Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Şeref Sözü dizisi ekranlara veda ediyor.
PROJE DEV PRODÜKSİYONUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Cevdet Mercan'ın yönettiği Eda Tezcan'ın ise kaleme aldığı proje dev prodüksiyonuyla dikkat çekmişti. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik'i buluşturan dizi düşük reytinglerinden dolayı 4. bölümde ekrana veda edecek. Bu sabah ekibe gönderilen 5. bölüm senaryosunun ise çekilmeyeceği öğrenildi.