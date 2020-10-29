Tolgahan Sayışman'lı Şeref Sözü dizisinin fişi çekildi! Final tarihi belli oldu

Koronavirüs nedeniyle verilen uzun aranın ardından ekrana dönen dizilerde yaprak dökümü devam ediyor. Tv100'ün haberine göre; Çatı Katı Aşk ve Öğretmen dizisinin final yapacağının duyurulmasının ardından bu kez de Show TV'de yayınlanan ve başrolünde Tolgahan Sayışman'ın oynadığı Şeref Sözü dizisi ekranlara veda ediyor.

PROJE DEV PRODÜKSİYONUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cevdet Mercan'ın yönettiği Eda Tezcan'ın ise kaleme aldığı proje dev prodüksiyonuyla dikkat çekmişti. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın ve Öykü Çelik'i buluşturan dizi düşük reytinglerinden dolayı 4. bölümde ekrana veda edecek. Bu sabah ekibe gönderilen 5. bölüm senaryosunun ise çekilmeyeceği öğrenildi.

