Tolgahan Sayışman'ın yeni projesi belli oldu! 'Şeref Sözü'nde başrol oynayacak

Sayışman, Tims&B’nin yeni dizisi ‘Şeref Sözü’nde başrolde yer alacak. Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir İzmir’de bulunan oyuncu, önceki gün İstanbul’a geldi. Ailesini sürpriz yapan oyuncu, soluğu kuaförde aldı. Etiler’de görüntülenen Sayışman, “Çekimlere kısa bir ara verdik. Ben de aileme sürpriz yaptım” dedi.