04 Eylül 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:- RECEP ASLAN
Tolgahan Sayışman'ın yeni projesi belli oldu! 'Şeref Sözü'nde başrol oynayacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Şampiyon' dizisi final yapan Tolgahan Sayışman'ın yeni sezonda rol alacağı proje belli oldu.
Sayışman, Tims&B’nin yeni dizisi ‘Şeref Sözü’nde başrolde yer alacak. Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir İzmir’de bulunan oyuncu, önceki gün İstanbul’a geldi. Ailesini sürpriz yapan oyuncu, soluğu kuaförde aldı. Etiler’de görüntülenen Sayışman, “Çekimlere kısa bir ara verdik. Ben de aileme sürpriz yaptım” dedi.