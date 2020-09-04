Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,44
  • 8,8188
  • 462.82
  • 1076.34
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tolgahan Sayışman'ın yeni projesi belli oldu! 'Şeref Sözü'nde başrol oynayacak
04 Eylül 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman'ın yeni projesi belli oldu! 'Şeref Sözü'nde başrol oynayacak

Tolgahan Sayışman'ın yeni projesi belli oldu! 'Şeref Sözü'nde başrol oynayacak
- RECEP ASLAN

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Şampiyon' dizisi final yapan Tolgahan Sayışman'ın yeni sezonda rol alacağı proje belli oldu.

Sayışman, Tims&B’nin yeni dizisi ‘Şeref Sözü’nde başrolde yer alacak. Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir İzmir’de bulunan oyuncu, önceki gün İstanbul’a geldi. Ailesini sürpriz yapan oyuncu, soluğu kuaförde aldı. Etiler’de görüntülenen Sayışman, “Çekimlere kısa bir ara verdik. Ben de aileme sürpriz yaptım” dedi. 

İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı
Siyahi Amerikalı Daniel Prude'u poşetle öldüren ABD'li polisler açığa alındı
Dışişleri Bakanlığından NATO açıklaması: Türkiye diyaloğa hazır
A Milli Takımımız'dan buruk başlangıç
Pattinson'un Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Yeşilçam sanatçılarından 'maske çağrısı'

Yeşilçam sanatçılarından 'maske çağrısı'

2 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı

2 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı

'Trakya'nın Efes'inde' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırıl

''Trakya'nın Efes'inde'' bulunan Perinthos Bazilikası turizme kazandırılacak

Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Azerbaycan sınırında 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi