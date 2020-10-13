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13 Ekim 2020 Salı 11:52 | Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman'ın yeni imajı beğenildi!

Tolgahan Sayışman'ın yeni imajı beğenildi!

Show Tv'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nde Cihan Adabeyli karakterine hayat verecek olan Tolgahan Sayışman'ın yeni imajı beğenildi. Şampiyon dizisinin ardından Tolgahan Sayışman çok farklı bir rolle geliyor. Cihan Adabeyli olarak izleyeceğimiz oyuncu, şimdiden hayranlarını çok heyecanlandırdı.

Tolgahan Sayışman'ın yeni imajı beğenildi. Show Tv'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nde Cihan Adabeyli karakterini canlandıracak olan Tolgahan Sayışman'ın yeni imajı beğenildi. Şampiyon dizisinin ardından Tolgahan Sayışman çok farklı bir rolle geliyor. Şeref Sözü dizisi 14 Ekim Çarşamba günü ilk bölümü ile başlıyor

Sosyal medyada ise yeni dizisindeki imajı ile fotoğrafını yayınlayan Sayışman, oğlu Efehan’a olan sevgisini de takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o paylaşım:

Efehan ‘a bakıyorumdur…

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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