15 Ekim 2020 Perşembe 09:41 | Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman'ın Şeref Sözü dizisi sosyal medyayı ikiye böldü
Tolgahan Sayışman ve Sude Güler'in başrollerinde yer aldığı Şeref Sözü dizisinin sosyal medya yansıması izleyicilerin ikiye bölündüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yanda diziye bayıldığını ve çok güzel bir iş yapıldığının düşünenler ile diğer yanda farklı sebeplerle diziye yoğun bir eleştiri bombardımanı yapıldı.
Şeref Sözü dizisindeki şiddet sahneleri, pedofili eleştirisi ve kadına şiddete yönelik eleştiriler sosyal medyada tepkilere sebep oldu. İsra karakterinin küçüklük halinin yayınlandığı sahnede genç Cihan ile büyüyünce evleneceğini söylemesi tepki aldı.
Diziyi beğendiklerini belirten izleyiciler ise hem oyuncuları hem hikayeyi hem de çekimlerin kalitesini öne çıkartan yorumlarda bulundu. Bir izleyici şöyle yazdı: “Dizinin konusu mükemmel ve çok orjinalmiş. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. Tims&B yine kaliteli bir iş çıkarmış. Artık bunu izlerim. İzlenmeyi hakeden bir dizi. Oyuncular da çok iyi. Uzun soluklu olsun.”
Şeref Sözü dizisi daha ilk bölümü yayınlanmasına rağmen izleyicileri ikiye bölmeyi de başardı.