Tolgahan Sayışman'ın Şeref Sözü dizisi sosyal medyayı ikiye böldü

Şeref Sözü dizisindeki şiddet sahneleri, pedofili eleştirisi ve kadına şiddete yönelik eleştiriler sosyal medyada tepkilere sebep oldu. İsra karakterinin küçüklük halinin yayınlandığı sahnede genç Cihan ile büyüyünce evleneceğini söylemesi tepki aldı.

Diziyi beğendiklerini belirten izleyiciler ise hem oyuncuları hem hikayeyi hem de çekimlerin kalitesini öne çıkartan yorumlarda bulundu. Bir izleyici şöyle yazdı: “Dizinin konusu mükemmel ve çok orjinalmiş. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. Tims&B yine kaliteli bir iş çıkarmış. Artık bunu izlerim. İzlenmeyi hakeden bir dizi. Oyuncular da çok iyi. Uzun soluklu olsun.”

Şeref Sözü dizisi daha ilk bölümü yayınlanmasına rağmen izleyicileri ikiye bölmeyi de başardı.