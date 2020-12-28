Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den itiraf: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum

Şu sıralar ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti kız bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Almeda Abazi geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Abazi, bir takipçisinden gelen 'Kaç aylık hamilesin, bulantılar geçti mi?' sorusuna 'Hep diyorlardı, '4. ay geçince birden bulantın, halsizlik geçecek' diye ama inanmadım sanki hiç gitmeyecek gibime geliyordu. Ne olduysa 4.5 ay geçer geçmez şaka gibi durdu! Çok şükür daha iyiyim. Bu arada Efe’ye hamileyken hiç mide bulantısı ve herhangi bir sorun yaşamadığım için bu sefer çok farklı. (Sanırım kız çocuğu olduğu için…)' yanıtını verdi.

Başka bir takipçisinde gelen 'İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Almeda Abazi, 'Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe’yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum.' dedi.