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  3. Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı

Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı

Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı

Oyuncu Tolgahan Sayışman 2 aylık olan oğlu Efehan'ın olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Sayışman, fotoğrafına, "Dünyanın en güzel banyosu." notunu ekledi.

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, Mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Efehan'la bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayışman'ın, "Dünyanın en güzel banyosu" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

Tolga Sayışman'ın düzgün fiziğine atfen "Yok böyle baba" ve "En yakışıklı baba" gibi yorumlar yapılırken Efehan'ın babasından daha yakışıklı olacağına dair yorumlar da geldi. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman 2017 yılında evlenmişlerdi. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Ünlü çift bebekleriyle geçirdikleri zamanları zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

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Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı
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