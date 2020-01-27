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Tolgahan Sayışman'dan Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili acı paylaşım

Tolgahan Sayışman'dan Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili acı paylaşım

NBA'in yıldız isimlerinden olan Kobe Bryant, helikopter kazası geçirerek hayatını kaybetti. Kazada 13 yaşındaki kızı ile birlikte ölen Bryant'ın ardından Tolgahan Sayışman'dan acı dolu bir paylaşım geldi.

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore de aynı kazada yaşamını yitirdi.

ÜNLÜLER DÜNYASI YASA BOĞULDU

Bryant'ın ölümü ardından ünlüler dünyası yasa boğuldu. Sosyal medyada pek çok paylaşım yapılırken, dikkat çeken bir kare de Tolgahan Sayışman'dan geldi. Sayışman, Bryant ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü:

"Gerçekten çok üzgünüm! Kobe Bryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık. O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu. Son derece mütevazi bir insandı. Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin!"


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