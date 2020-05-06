Tolgahan Sayışman'dan duygusal kutlama: Hayatımın en hızlı geçen 1 yılıydı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğulları Efehan, 1 yaşına bastı. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oğullarının yeni yaşını kutladı. Mutlu evlilikleri süren çiftten Tolgahan Sayışman, eşinin hamile olduğu dönemde çekilen karelerini şu not ile yayınladı:

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Hayatımın en hızlı geçen 1 yılını geride bıraktım. Efehan hangi ara doğdu da birinci yaşını kutladık, anlamadım bile. Bugünleri gösteren Allah'a şükürler olsun. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Güzel dileklerini, 'İyi ki doğmuş' mesajlarını ve dualarını esirgemeyen; yakın, uzak bütün dostlarımıza selam olsun.

Almeda Abazi ise şu sözlerle oğlunun yeni yaşını kutladı:

"ARTIK KÜÇÜK DEĞİLSİN"

Bu fotoğrafta 1 aylık ve bugün 1 yaşında. Zaman nasıl uçuyor... Kalbim bugün 1 yaşında. Artık küçük değilsin. Seni biraz daha sevmeme izin ver.