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  3. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğulları Efehan ameliyata alındı!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğulları Efehan ameliyata alındı!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğulları Efehan ameliyata alındı!

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin oğulları Efehan ameliyat oldu.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, geçen mayıs ayında ilk oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Son olarak çiftten korkutan bir haber geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre 5 aylık Efehan bebek, ameliyata oldu.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Efehan bebek, kafasındaki 'dermoid kist' nedeniyle operasyon geçirdi. Almeda'nın sürekli ağladığı ve 'Oğluma nazar değdi' dediğini de öğrenildi. Yapılan ameliyatın ardından Efehan'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

DERMOİD KİST NEDİR?

Dermoid kistler nadir görülen, yavaş büyüyen ektodermal hücrelerin inklüzyonlarından köken alan lezyonlardır. Kafa içi basınç artışına, hidrosefaliye, aseptik menenjite ve epilepsiye yol açabilirler.

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