Tolgahan Sayışman sözünü tutamadı

Tolgahan Sayışman, çocukluğunda hayalini kurduğu eski model motosikleti Uşak’ta bularak satın aldı. Oyuncu motoru kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu.

SÖZÜNÜ TUTMADI

Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayıran Tolgahan Sayışman’a annesi Ayşe Sayışman’ın ne diyeceği merak konusu. Zira 3 yıl önce bir daha motora binmeme sözü vermişti. (Posta)