Tolgahan Sayışman sözünü tutamadı
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 3 sene önce annesine motora binmeme sözü vermişti. Sözünü tutmayan Sayışman, eski model bir motosiklet satın aldı.
Tolgahan Sayışman, çocukluğunda hayalini kurduğu eski model motosikleti Uşak’ta bularak satın aldı. Oyuncu motoru kendi elleriyle yenilemek için evinin bahçesine tamirhane kurdu.
SÖZÜNÜ TUTMADI
Motorun tamiri ve modifiyesi için 120 bin TL ayıran Tolgahan Sayışman’a annesi Ayşe Sayışman’ın ne diyeceği merak konusu. Zira 3 yıl önce bir daha motora binmeme sözü vermişti. (Posta)