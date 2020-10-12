Tolgahan Sayışman Şeref Sözü ile bomba gibi geliyor!

Show TV’nin merakla beklenen dizisi Şeref Sözü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tolgahan Sayışman Şeref Sözü ile yeni sezona bomba gibi geliyor.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’, 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşacak.

Hülya Darcan’ın canlandıracağı ‘Emsal Adabeyli’nin anlatıldığı tanıtım dikkat çekti. Adabeyli Adası’nın en tepesinde bulunan Emsal Hanım’ın güçlü karakteri ve iddialı sözleri dikkat çekiyor. Emsal Adabeyli’nin ‘Adabeyli Adası’ için her şeyi yapabileceği gözler önüne seriliyor.

Tolgahan Sayışman’ın hayat vereceği, ‘Ada Masalı’nın kahramanı Cihan Adabeyli’nin karakter tanıtımı büyük beğeni topladı.

Adabeyli Adası’nda ve ailesinde kuralları koyan Cihan Adabeyli’nin dünyasında ihanetin telafisi, kahpeliğin affı yok! Ancak İsra için gururdan ördüğü duvarlarını da kanunlarını da çiğneyecek olan Cihan Adabeyli’nin hikayesi şimdiden büyük merak uyandırıyor.



