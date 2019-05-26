Tolgahan Sayışman oğlu Efehan'ın yüzünü ilk kez gösterdi
Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti, 5 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Efehan’ın yüzünü gösterdi
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz günlerde de ikilinin bebekleri dünyaya geldi.
Çift, Efehan’ın babasının koynunda uyurken çekilmiş bu karesiyle birlikte fotoğraf yasağını kaldırdı. Tolgahan Sayışman bu fotoğrafı "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an!" notuyla paylaştı.
Abazi doğumdan önce de bu fotoğrafını yayınlamıştı.