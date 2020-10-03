Tolgahan Sayışman ile Şeref Sözü çok iddialı geliyor!

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosu var. Tolgahan Sayışman ile Şeref Sözü yeni sezonda çok iddialı geliyor. Hem çekim kalitesi hem farklı hikayesi hem de müzikleri ile daha şimdiden dikkati çeken dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Çukur ve Arıza’dan sonra Şeref Sözü de benzer özelliklere sahip bir yapım olarak ilgi görecektir.





Sude Güler de Şeref Sözü dizisiyle birlikte kariyerinde çok önemli bir rolü üstlenmiş olacak. Genç oyuncu adına büyük bir fırsat olduğu net… Sude Zulal Güler, Mayıs Kraliçesi dizisinin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Ayşe Sultan karakterinin gençlik hallerini canlandırmıştı.

Tolgahan Sayışman, Sude Güler’in yanı sıra dizide yer alan isimler şöyle: Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş.