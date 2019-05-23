Geçtiğimiz haftalarda görüntü vermemek için trafiği birbirine katarak kaçan Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Söz dizisinde Yavuz Komutan karakterine hayat veren ünlü oyuncunun gizemli sevgilisinin İzmir’de yaşayan modacı Zeynep Mayruk olduğu öğrenildi.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATMIŞTI

Tolga Sarıtaş geçen günlerde Levent’teki bir mekana götürdüğü sevgilisinin görüntülenmemesi için her yolu denemiş, gecenin sonunda çiftin bindiği aracın sürücüsü objektiflerden kaçarken trafik kurallarını hiçe saymıştı.

SEZON FİNALİNİ BEKLİYORLAR

İkilinin yaz tatilini gözlerden uzak biryerde beraber geçireceği, bunun içinde Söz dizisinin sezon finali yapmasını bekledikleri gelen bilgiler arasında.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı.

Tolga Sarıtaş, aynı zamanda Özlem Tekin'in Kimse Bilmez adlı müziğinin klibinde de yer almıştır. Arka Sokaklar, ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de küçük bölümler oynamıştır.

Kanuni Sultan Süleyman rolünü Halit Ergenç'in, Hürrem Sultan'ı Vahide Perçin'ın canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde 4. Sezonda Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Cihangir'i canlandırdı.

Tolga Sarıtaş, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl ve İlker Kızmaz olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Luran Ahmeti ve Ertan Saban oynadı.

Tolga Sarıtaş, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Ali Mertoğlu" karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Kanat Heparı, Evrim Alasya, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Ali Mertoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Murat) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şehzade Cihangir) (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2012 - Arka Sokaklar (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2011 - Sen de Gitme (TV Dizisi)

2010 - Kaledeki Yalnızlık (Feyyaz) (Sinema Filmi)

2010 - Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Berkcan) (Sinema Filmi)

2008 - Bahtı Kara (Berk) (Sinema Filmi)

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı.

2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti.

2012 yılında bu bölümden mezun oldu. 2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.

2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını yarattı, şimdi ise Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürmektedir.