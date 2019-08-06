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  3. Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk'tan aşk itirafı

Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk'tan aşk itirafı

Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk'tan aşk itirafı

Oyuncu Tolga Sarıtaş ile aşk yaşayan ünlü modacı Zeynep Mayruk, sevgilisiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Son olarak 'Söz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Tolga Sarıtaş, bir süre önce İzmir'de yaşayan modacı Zeynep Mayruk ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süre aşklarını gizli yaşayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Sarıtaş'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından sevgilisi Zeynep Mayruk'la fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncu, ilişkisini adeta itiraf etmişti.

Zeynep Mayruk ilk kez paylaştı

Tolga Sarıtaş'ın yaptığı aşk itirafının ardından bir paylaşım da modacı Zeynep Mayruk'tan geldi. Mayruk, Sarıtaş ile çekildiği kareyi Instagram hesabından ilk kez takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

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