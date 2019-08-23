Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi belli oldu

Son olarak Star TV ekranlarında 84. bölümüyle final yapan Söz dizisinde boy gösteren oyuncu Tolga Sarıtaş, yeni sezonda hayranlarını sevindirdi. Sarıtaş, yeni sezon için anlaşma sağladı.

'FERHAT İLE ŞİRİN' DİZİSİYLE GELİYOR

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve Benim Adım Gültepe dizilerinde de rol ala ünlü oyuncunun, O3 Medya'nın Fox TV için çekeceği 'Ferhat ile Şirin' projesiyle el sıkıştığı öğrenildi. Dizinin ne zaman çekimlerine başlayacağı henüz netleşmemişken, yönetmenin Mehmet Ada Öztekin olacağı da gelen bilgiler arasında.