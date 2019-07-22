Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk aşklarını gizlemiyor!

Geçtiğimiz aylarda araç içindeyken Zeynep Mayruk ile görüntülenen Tolga Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını ihlal ederek gündem olmuştu. O dönem aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, artık magazinden kaçmıyorlar. İlişkisini gözlerden uzak yaşamak isteyen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz hafta sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kural bozmuştu.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk çifti, artık magazin basınının önünde de rahat tavırlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bodrum’da tatilde olan taze çift, Kenan Doğulu konserine gitti. Çift, konsere girerken gazetecilere mutluluk pozu vererek resmen artık magazinden kaçmadıklarını kanıtlamış oldu.