Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk aşklarını gizlemiyor!
İzmir'de yaşayan Zeynep Mayruk ile aşk yaşadığı bilinen yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Bir dönem bu konuyu gizli tutan çift aynı zamanda ilişki sorularını da yanıtsız bırakmışlardı. Şimdilerde ise Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk'un aşkı tam gaz devam ettiği herkes tarafından biliniyor.
Geçtiğimiz aylarda araç içindeyken Zeynep Mayruk ile görüntülenen Tolga Sarıtaş, muhabirlerin görüntü almaması için trafik kurallarını ihlal ederek gündem olmuştu. O dönem aşk sorularını yanıtsız bırakan ikili, artık magazinden kaçmıyorlar. İlişkisini gözlerden uzak yaşamak isteyen yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz hafta sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak kural bozmuştu.
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk çifti, artık magazin basınının önünde de rahat tavırlarıyla dikkat çekmeye başladı. Bodrum’da tatilde olan taze çift, Kenan Doğulu konserine gitti. Çift, konsere girerken gazetecilere mutluluk pozu vererek resmen artık magazinden kaçmadıklarını kanıtlamış oldu.