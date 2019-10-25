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  3. Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'yi buluşturan 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ilk kareler geldi

Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'yi buluşturan 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ilk kareler geldi

Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'yi buluşturan 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ilk kareler geldi

Tolga Sarıtaş ile Cansu Dere'yi bir araya getiren 'Ferhat ile Şirin' dizisi geri sayıma başladı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı FOX’un yeni dizisinin setinden ilk kareler de basınla paylaşıldı.

Çekimlerine İstanbul’da başlanan 'Ferhat ile Şirin' dizisinin başrol oyuncuları Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar, objektiflere ilk kez birlikte poz verdi. Efsanevi aşk hikayesi 'Ferhat ile Şirin'in modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlandığı projenin kadrosunda; Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Emel Çölgeçen, Şehsuvar Aktaş ve Işıl Yücesoy gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

GENEL HİKAYE

Ferhat (Tolga Sarıtaş), Şirin (Leyla Tanlar) ve Banu (Cansu Dere)... Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Ferhat ile Şirin’in aşkının imkansızlığı Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü, Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.

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