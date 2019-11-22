Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında? Ferhat ile Şirin'deki Ferhat kimdir?

“Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında?” soruları araştırılıyor. Ferhat ile Şirin’deki Ferhat kimdir? Söz dizisinde Yavuz karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş yeni dizisi ile ekrana geri dönüyor. Sarıtaş dizide Ferhat karakterine hayat verecek. Günümüzde zanaatı ile tanınan ve şehrin en iyi ahşap işlerini yapan Ferhat, babası ile bir atölye işletiyor. Lafını esirgemeyen, aklına geleni hemen söyleyebilen, dobra ve dürüst bir genç… İşte Tolga Sarıtaş ve canlandırdığı karakter ile ilgili merak edilenler…

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır.

Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır.

2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat vermiştir.

TOLGA SARITAŞ- FERHAT

Günümüzde zanaatı ile tanınan ve şehrin en iyi ahşap işlerini yapan Ferhat, babası ile bir atölye işletmektedir. Lafını esirgemeyen, aklına geleni hemen söyleyebilen, dobra ve dürüst bir gençtir. En belirgin özelliği cesaretidir. Yumruğu sert olan Ferhat, bugüne dek eline silah almamıştır. Ancak iyi dövüşür. Dövüşmeyi eski lisanslı boksör olan babası Salim’den öğrenmiştir. Kitap okumayı sever, başucundan babasının öğrettiği tasavvuf ilmi üzerine kitaplar ve şiir eksik olmaz. Ailesini trajik bir olay sonucu kaybetmiştir. Ferhat’ın geçmişine dair puslu anılarının arasında bir söz dün gibi aklındadır. “Bir insan ölürse çok insan ölür”. Ölüm onun hayatını henüz çocuk yaştayken alt üst etmiştir, kalbinde ki boşlukla büyür. Ferhat, içindeki o boşluğu aşkla dolduracaktır.